أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 00:19
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للمقترعين في ألمانيا: تغيير عناوين مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدورف

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للمقترعين في ألمانيا: تغيير عناوين مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدورف
Lebanon News
أعلنت سفارة لبنان لدى ألمانيا أنه تم تغيير مركزي اقتراع مدينتي هانوفر ودوسلدورف. 
 
كل التفاصيل حول العناوين الجديدة تجدونها في المستند أدناه:
 
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