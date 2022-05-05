أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 00:19
05/05/2022 00:19:17
للمقترعين في ألمانيا: تغيير عناوين مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدورف
للمقترعين في ألمانيا: تغيير عناوين مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدورف
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LBCI News Lebanon
أعلنت سفارة لبنان لدى ألمانيا أنه تم تغيير مركزي اقتراع مدينتي هانوفر ودوسلدورف.
كل التفاصيل حول العناوين الجديدة تجدونها في المستند أدناه:
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