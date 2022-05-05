للمقترعين في ألمانيا: تغيير عناوين مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدورف

للمقترعين في ألمانيا: تغيير عناوين مركزي اقتراع هانوفر ودوسلدورف

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LBCI News Lebanon

أعلنت سفارة لبنان لدى ألمانيا أنه تم تغيير مركزي اقتراع مدينتي هانوفر ودوسلدورف.

كل التفاصيل حول العناوين الجديدة تجدونها في المستند أدناه: