السفير هاشم للـLBCI: الترتيبات المتعلقة باقتراع المغتربين أُنجزت

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أكّد السفير هادي هاشم أن وزارة الخارجية والمغتربين أنجزت كل الترتيبات المتعلقة باقتراع المغتربين، موضحاً أن صناديق الاقتراع اللوائح وصلت الى البلدان المعنية.وشدد، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن الامور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة وكل المعضلات تتم معالجتها إذا وُجدت.ورأى السفير هاشم أن وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث، مؤكداً أن عملية المراقبة ستكون شفافة.ورداً على إمكانية تقديم طعن بالانتخابات، أجاب: نرفض اي اتهام ونعمل بامكانية بسيطة وعديد بسيط ويجب ان يكون هناك التفاف كامل حول وزارة الخارجية لانها قامت بانجاز ومن حق كل المرشحين ان يكون لديهم هواجز.وأكّد "أننا نترك الأمر للمجلس الدستوري بحال قُدمت أي طعون".وفي ما خص مركز قلم دبي وما تم التداول به عن أنه لن يستع لعدد المقترعين، قال: كان هناك تخوف من مركز قلم دبي ولكن قنصل يبذل جهده كي لا تحصل زحمة، إذ تم تأمين خيمة مكيفة ونشكر السلطات الاماراتية على المساعدة.ولفت الى "أننا نعول على وعي المواطن وعلى صبره" معتبرًا أن على الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية.