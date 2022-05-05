قرار للداخلية بتعديل مركزي اقتراع الموظفين في بعلبك والنبطية

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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 397 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية كافة لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022). ونص القرار على ما يلي:المادة الاولى: يعدل عنوانا مركزي الاقتراع في سرايا بعلبك وسرايا النبطية أينما وردا في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:- بدلا من سرايا بعلبك يقرأ: ثانوية بعلبك الرسمية للبنات/فرنسي.- بدلا من سرايا النبطية يقرأ: ثانوية الصباح الرسمية.والباقي من دون تعديل.المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.