أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 03:35
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قرار للداخلية بتعديل مركزي اقتراع الموظفين في بعلبك والنبطية

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قرار للداخلية بتعديل مركزي اقتراع الموظفين في بعلبك والنبطية
Lebanon News
أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 397 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية كافة لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022). ونص القرار على ما يلي:
 
المادة الاولى: يعدل عنوانا مركزي الاقتراع في سرايا بعلبك وسرايا النبطية أينما وردا في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
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- بدلا من سرايا بعلبك يقرأ: ثانوية بعلبك الرسمية للبنات/فرنسي.
 
- بدلا من سرايا النبطية يقرأ: ثانوية الصباح الرسمية. 
 
والباقي من دون تعديل.
 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
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