أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 04:53
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مصلحة الليطاني طالبت وزارتي الصناعة والبيئة مراقبة الملوثات الناتجة عن المؤسسات الواقعة ضمن نطاق الحوض

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مصلحة الليطاني طالبت وزارتي الصناعة والبيئة مراقبة الملوثات الناتجة عن المؤسسات الواقعة ضمن نطاق الحوض
Lebanon News
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا لكل من وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين حول ضرورة مراقبة المؤسسات الصناعية الواقعة في حوض نهر الليطاني لناحية تصريف الملوثات الناتجة عنها وضمان عدم وصولها إلى النهر، إذا ما كانت مطابقة للمعايير في إطار تخفيف التلوث الحاصل على نهر الليطاني.
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وطلبت المصلحة في إتخاذ الإجراءات الرامية لضرورة المراقبة الدورية للمؤسسات الصناعية الواقعة في حوض نهر الليطاني ومعرفة مدى فعالية محطات المعالجة لديها من خلال تحليل نوعية المياه المعالجة، إضافةً إلى معرفة إذا ما كانت المياه الخارجة قابلة للإختلاط بالمياه السطحية وفقًا للمعايير البيئية والقوانين والمواد التي تحدد نوعية المياه التي يسمح بصرفها في الأوساط المائية أو في شبكات الصرف الصحي.

وقد أرفقت المصلحة كتابها بجدول تفصيلي لواقع المؤسسات الصناعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
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