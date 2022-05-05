مصلحة الليطاني توجه كتابا الى مولوي.. هذا ما جاء فيه

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وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير الداخلية بسام مولوي يتضمن لائحة بأسماء البلدات المغذات مباشرة و غير مباشرة من محطات الطاقة الكهرومائية في معامل ابراهيم عبد العال وبولس ارقش و شارل الحلو، وذلك "في سبيل تأمين التغذية الكهربائية لهذه البلدات المربوطة بمعامل الليطاني( لاسيما في اقضية البقاع الغربي, راشيا، النبطية،الشوف وجزين) ولضمان سير العملية الانتخابية".كما اقترحت المصلحة في كتابها تكليف كهرباء لبنان بالطلب من مصلحة التنسيق لديها تحديد القدرة المتوجب انتاجها خلال فترة الانتخابات وطريقة توزيعها.