كيف هي التحضيرات لانتخابات المغتربين في أستراليا؟

كيف هي التحضيرات في أستراليا؟

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LBCI News Lebanon

التحضيرات في الداخل لإقتراع الخارج أصبحت مكتملة. فكيف هي الصورة في الخارج وتحديدًا في أستراليا؟