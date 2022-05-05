أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 07:54
05/05/2022 07:54:00
كيف هي التحضيرات لانتخابات المغتربين في أستراليا؟
كيف هي التحضيرات في أستراليا؟
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LBCI News Lebanon
التحضيرات في الداخل لإقتراع الخارج أصبحت مكتملة. فكيف هي الصورة في الخارج وتحديدًا في أستراليا؟
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