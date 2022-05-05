ميقاتي أطلع من نصار على التحضيرات القائمة لزيارة البابا للبنان

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LBCI News Lebanon

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان، وزير السياحة وليد نصار الذي اطلعه على التحضيرات القائمة لزيارة البابا للبنان المقررة في 12 و13 حزيران المقبل، وعلى المسودة الأولية لبرنامج الزيارة.



قال الوزير نصار بعد اللقاء: إننا في صدد عقد اجتماعات تحضيرية مع مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك، قبل الاعلان عن تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للزيارة، والانتقال الى بدء التحضيرات العملانية لفاعلياتها، في انتظار التوافق النهائي مع الكرسي الرسولي على برنامج الزيارة.