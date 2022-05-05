أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 07:58
05/05/2022 07:58:00
"لادي" عرضت تحضيراتها لمراقبة الإنتخابات النيابية
"لادي" عرضت تحضيراتها لمراقبة الإنتخابات النيابية
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LBCI News Lebanon
عرضت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات "لادي" تحضيراتها لمراقبة الإنتخابات النيابية خلال مؤتمر صحافي.
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