أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 10:07
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التقرير الشهري للبحوث الصناعية حول تقييم المطابقة على المستوردات عن نيسان

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التقرير الشهري للبحوث الصناعية حول تقييم المطابقة على المستوردات عن نيسان
Lebanon News
أصدر "معهد البحوث الصناعية" تقريره الشهري، عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر نيسان 2022، وجاء في التقرير:

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.446 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 42 بيان جمركي.
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- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 561 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 525 بيان جمركي.
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.318 بيان جمركي.
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.278 بيان جمركي.
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 39 بيان جمركي.
 
وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (27)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (6).
 
علما أن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج، أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 36 بيان جمركي.
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي.
 
وهي مفصلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل - نسبة الملح 31.3 % - 9220 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 28.1 % ونسبة المواد الفاعلة 6.5 % - 5400 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 22.3 % ونسبة المواد الفعالة 8.7 %- 1242 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس".
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