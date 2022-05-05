محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات واحدى الشركات الموزعة للمحروقات

الإعلان

نظّمت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، عددا من محاضر الضبط بحق اصحاب بعض المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه او لعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.من ناحية اخرى، تم تنظيم محضر ضبط بحق احدى الشركات الموزعة للمحروقات لتقاضي بدل نقل بطريقة غير قانونية مخالفة بذلك الأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه اضافة الى عدم تفصيل الفواتير مما يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالتها امام القضاء المختص .