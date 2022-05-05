المكاري بعد مجلس الوزراء: وزارة الصحة طلبت إلى مصرف لبنان تسديد ثمن استيراد أدوية طبية

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الإعلام زياد المكاري اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، ان "وزارة الصحة طلبت إلى مصرف لبنان تسديد ثمن استيراد أدوية ومستلزمات طبية".



بدوره، اشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الجلسة، الى انه "في إطار المتابعة، وكما وعدنا ضباط وعناصر ومتقاعدي قوى الامن الداخلي بمتابعة شؤونهم، وافق مجلس الوزراء، بناءً لطلب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على نقل اعتماد من احتياط الموازنة على القاعدة الاثنتي عشرية، بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية شهريا، لاستشفاء قوى الأمن الداخلي".