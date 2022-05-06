البراكس أوضح أسباب إرتفاع المحروقات

الإعلان

عزا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس أسباب إرتفاع النفط في بيان إلى أن "مشروعي مقاطعة شراء النفط من روسيا ومنع البواخر الأوروبية من نقل المشتقات النفطية الروسية اللذين يناقشان بين دول الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إعلان وكالة الطاقة الأميركية عن تراجع مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي بما يفوق 1.8 مليون برميل وانخفاض مخزون المشتقات النفطية وبخاصة مادة المازوت، أدت إلى قفزة في أسعار النفط عالميًا بحيث لامس سعر البرنت 112 دولارًا أميركيًا خوفًا من إزدياد الضغط على الكميات المتوافرة في الأسواق الأخرى حيث ستعمد الدول الأوروبية إلى إيجاد المصادر البديلة في ظل تشبث منظمة أوبيك وحلفائها في أوبيك+ على عدم زيادة الإنتاج بشكل يريح الأسواق ويخفض الأسعار".وأوضح أن "ارتفاع الأسعار عالميًا وثبات سعر صرف الدولار وفقًا لمنصة صيرفة التي تؤمن %100 من فاتورة إستيراد البنزين على 22600 ليرة نتج عنه ارتفاع في أسعار المحروقات في لبنان. فاليوم صدر جدول جديد إرتفعت فيه صفيحة البنزين 10000 ليرة والمازوت ليرة 18000 والغاز 1000 ليرة وزيادة ما يقارب 20 دولارًا على كيلوليتر البنزين و36 دولارٍا على كيلوليتر المازوت المستوردين".واعتبر أن "الحجر الصحي في شنغهاي وفي مدن صينية أخرى جراء فيروس كورونا لا يزال يحد من إرتفاع اسعار النفط العالمية".