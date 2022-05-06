المرشح محمد جبارة اعلن إنسحابه من الإنتخابات النيابية

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LBCI News Lebanon

أعلن المرشّح عن المقعد السنّي في الضنّية محمد جبارة، ضمن دائرة الشّمال الثانية التي تضم طرابلس والضنّية والمنية والمنضوي في لائحة "فجر التغيير"، إنسحابه من الإنتخابات النيابية ، موضحا أن "أسباب الإنسحاب سأعلن عنها في وقت لاحق".