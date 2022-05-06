أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 04:26
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المرشح محمد جبارة اعلن إنسحابه من الإنتخابات النيابية

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المرشح محمد جبارة اعلن إنسحابه من الإنتخابات النيابية
Lebanon News
أعلن المرشّح عن المقعد السنّي في الضنّية محمد جبارة، ضمن دائرة الشّمال الثانية التي تضم طرابلس والضنّية والمنية والمنضوي في لائحة "فجر التغيير"، إنسحابه من الإنتخابات النيابية ، موضحا أن "أسباب الإنسحاب سأعلن عنها في وقت لاحق".
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