أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 04:38
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عون إطلع من وزير الدفاع على الإجراءات المتخذة لتوفير أمن الإستحقاق الإنتخابي

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عون إطلع من وزير الدفاع على الإجراءات المتخذة لتوفير أمن الإستحقاق الإنتخابي
Lebanon News
إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، واطلع منه على أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، والإجراءات المتخذة لتوفير أمن الإستحقاق الإنتخابي.
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