عون إطلع من وزير الدفاع على الإجراءات المتخذة لتوفير أمن الإستحقاق الإنتخابي

عون إطلع من وزير الدفاع على الإجراءات المتخذة لتوفير أمن الإستحقاق الإنتخابي

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LBCI News Lebanon

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، واطلع منه على أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، والإجراءات المتخذة لتوفير أمن الإستحقاق الإنتخابي.