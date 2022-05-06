أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 05:10
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قطع طريق المصيلح - النبطية إحتجاجًا على انقطاع المياه عن المنطقة

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قطع طريق المصيلح - النبطية إحتجاجًا على انقطاع المياه عن المنطقة
Lebanon News
أقدم مواطنون على قطع طريق المصيلح - النبطية قرب الزفاتة جزئيًا عبر حرق إطارات وسط الطريق، إحتجاجًا على انقطاع المياه عن المنطقة.
 
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