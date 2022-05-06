المكاري إلتقى فارينا: حرية الإعلام والتعبير أولوية

الإعلان

إلتقى وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة المديرة الإقليمية لـ"اليونيسكو" في بيروت كوستانزا فارينا، يرافقها المسؤول الوطني للإتصال والمعلومات في المنظمة جورج عواد في حضور مستشارة الوزير إليسار نداف جعجع. وتناول اللقاء مشاريع التعاون بين "اليونيسكو" والوزارة.وأكد المكاري أن حرية الإعلام والتعبير أولوية لديه، لافتًا إلى أنه ضد قمع الإعلاميين، لذا يجب حماية حرية الإعلام مع المحافظة على الخطاب المسؤول. وأشار إلى أنه عقد إجتماعًا مع رؤساء التحرير شدد فيه على الحرية التي يتمتع بها الإعلاميون مع المحافظة على الأخلاقيات المهنية خلال التغطيات.وعرضت فارينا مشاريع التعاون بين "اليونيسكو" ووزارة الإعلام، وتحدثت عن مشروع الثقافة الإعلامية للتوعية على الأخلاقيات ومكافحة الأخبار الزائفة.وتطرقت إلى مشاريع التعاون المشتركة التي تناولت التدريبات والتجهيزات ومكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة، بالإضافة إلى الأخلاقيات الإعلامية وبناء القدرات، وحق الوصول إلى المعلومات وتدريب الإعلاميين على الإنتخابات النيابية وحماية الإعلاميين على الصعيد الشخصي والتقني.وبالنسبة إلى قانون الإعلام، أبدت فارينا إستعدادها للتعاون من خلال تأمين خبراء في هذا الشأن.أما عن موضوع الأرشفة، فأبدت إستعدادها أيضًا للبحث في مسائل ثلاث: قانون الإعلام، والثقافة الإعلامية والأرشفة.