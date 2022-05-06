أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 07:06
06/05/2022 07:06:17
الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25%
الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25%
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LBCI News Lebanon
أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي أن نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى حتى الساعة.
وأشار إلى أنه يمكن إعتبار أن النسبة الوسطية للمقترعين في كل الدول بلغت نحو 25%.
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