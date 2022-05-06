أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 07:06
Back

الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25%

الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25% Lebanon, news ,lbci ,أخبار هاني الشميطلي,وزارة الخارجية والمغتربين,الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25%
episodes
الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25%
Lebanon News
أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي أن نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى حتى الساعة.

وأشار إلى أنه يمكن إعتبار أن النسبة الوسطية للمقترعين في كل الدول بلغت نحو 25%.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً