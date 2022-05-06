الشميطلي: نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى والنسبة الوسطية 25%

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LBCI News Lebanon

أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي أن نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى حتى الساعة.



وأشار إلى أنه يمكن إعتبار أن النسبة الوسطية للمقترعين في كل الدول بلغت نحو 25%.