أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 08:54
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قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتبارًا من يوم غد حتى إشعار آخر

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قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتبارًا من يوم غد حتى إشعار آخر
Lebanon News
أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارًا حمل الرقم 516 يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، إعتبارًا من 7/5/2022 حتى إشعار آخر.
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