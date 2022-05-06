أخبار لبنان 06 أيار 2022 - 08:54 06/05/2022 08:54:23 قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتبارًا من يوم غد حتى إشعار آخر

قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتبارًا من يوم غد حتى إشعار آخر

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LBCI News Lebanon

أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارًا حمل الرقم 516 يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، إعتبارًا من 7/5/2022 حتى إشعار آخر. الإعلان

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