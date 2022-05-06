قرار لوزير الداخلية باستبدال مراكز أقلام إقتراع في حي المزرعة - بيروت

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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارًا رقمه 472 يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته (تقسيم أقلام الإقتراع وتحديدها في الدوائر الإنتخابية كافة للإنتخابات النيابية العامة لعام 2022).وجاء في القرار أن وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، ولا سيما المادة 58 منه وبناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022، رقم 391 تاريخ 28/4/2022 ورقم 426 تاريخ 5/5/2022 (تقسيم أقلام الإقتراع وتحديدها في الدوائر الإنتخابية كافة للإنتخابات النيابية العامة لعام 2022)،قرر ما يأتي:المادة الأولى: خلافًا لأي نص آخر، تستبدل مراكز أقلام الإقتراع في الدائرة الإنتخابية العائدة إلى حي المزرعة في دائرة بيروت الثانية، والواردة في القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 والقرار رقم 391 تاريخ 28/4/2022، وفقًا للجدول المرفق ربطًا في هذا القرار.الدائرة الكبرى: بيروت الثانيةالقضاء بيروت (بيروت الثانية)القرية: المزرعةأرقام أقلام الإقتراع:236237246247القرية: المزرعةمركز قلم الإقتراع:إبتدائية عمر بن الخطاب - شارع الطريق الجديدة (الملعب البلدي) غرفة رقم 9إبتدائية عمر بن الخطاب - شارع الطريق الجديدة (الملعب البلدي ) غرفة رقم 10الثانوية العاملية المبنى الجنوبي - شارع عمر بن الخطاب غرفة رقم 18الثانوية العاملية المبنى الجنوبي - شارع عمر بن الخطاب غرفة رقم 19من ينتخب فيه:ناخبات الطائفة - سني من سجل 4745 إلى سجل 4870ناخبات الطائفة - سني من سجل 4871 إلى سجل 5026ناخبو الطائفة - روم ارثوذكس من سجل 4 إلى سجل 161ناخبو الطائفة - روم ارثوذكس من سجل 162 إلى سجل 352المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".