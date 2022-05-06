أخبار لبنان
06 أيار 2022 - 10:09
Back

سفير لبنان لدى سلطنة عمان للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء

سفير لبنان لدى سلطنة عمان للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ألبير سماحة,سفير لبنان لدى سلطنة عمان للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News

أكّد سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة للـLBCI أن العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء لافناً الى أن هناك اقبالاً تصاعدياً.

وأمل أن ترتفع نسبة الاقبال في الساعات المقبلة، موضحاً أن نسبة المشاركة حتى الساعة بلغت 55% وهي لا بأس بها.

وأعلن السفير أنها لم تسجل اي مخالفة تُذكر، مشدداً على أن عدد المقترعين خجول ولكن نسبة المسجلين بالنسبة لعدد الجالية هو مرتفع وهذا يعكس حماسة واهتمام بالاستحقاق.
الإعلان

وقال سماحة إن الجالية تحظى برعاية من السلطان، معتبراً أن اللبنانيين لديهم ايادٍ بيضاء في نهضة عمان، ومجالات التعاون بين السلطنة ولبنان واسعة.
الإعلان
إقرأ أيضاً