سفير لبنان لدى سلطنة عمان للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء

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أكّد سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة للـLBCI أن العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء لافناً الى أن هناك اقبالاً تصاعدياً.وأمل أن ترتفع نسبة الاقبال في الساعات المقبلة، موضحاً أن نسبة المشاركة حتى الساعة بلغت 55% وهي لا بأس بها.وأعلن السفير أنها لم تسجل اي مخالفة تُذكر، مشدداً على أن عدد المقترعين خجول ولكن نسبة المسجلين بالنسبة لعدد الجالية هو مرتفع وهذا يعكس حماسة واهتمام بالاستحقاق.وقال سماحة إن الجالية تحظى برعاية من السلطان، معتبراً أن اللبنانيين لديهم ايادٍ بيضاء في نهضة عمان، ومجالات التعاون بين السلطنة ولبنان واسعة.