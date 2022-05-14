أخبار لبنان
14 أيار 2022 - 12:17
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12 جريحا باصطدام فان بعمود إنارة وسيارة على طريق الهرمل

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12 جريحا باصطدام فان بعمود إنارة وسيارة على طريق الهرمل
Lebanon News
 ادى حادث سير عند طريق الهرمل المدخل الشرقي الى جرح 12 شخصا بينهم اثنان بحال الخطر، نقلهم الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفيات البتول والحكومي في الهرمل.
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