أخبار لبنان 14 أيار 2022 - 12:17 14/05/2022 12:17:59 12 جريحا باصطدام فان بعمود إنارة وسيارة على طريق الهرمل

12 جريحا باصطدام فان بعمود إنارة وسيارة على طريق الهرمل

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LBCI News Lebanon

ادى حادث سير عند طريق الهرمل المدخل الشرقي الى جرح 12 شخصا بينهم اثنان بحال الخطر، نقلهم الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفيات البتول والحكومي في الهرمل. الإعلان

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