إجراءات لبلدية عكار العتيقة خاصة باليوم الإنتخابي

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إتخذت بلدية عكار العتيقة، تنفيذًا لمقررات وزارة الداخلية والبلديات، تدابير خاصة باليوم الإنتخابي غدًا، تسهيلًا لوصول المواطنين إلى مراكز الإنتخاب.وأعلنت في بيان بعد التواصل مع القوى الأمنية المولجة حماية المكان أن "القوى الأمنية ستمنع أي تجمعات داخل حرم المدرسة وداخل الثانوية وأي تجمعات ونشاطات على مسافة 50 مترًا من مراكز الإقتراع، وعلى كل مواطن أن يذهب مباشرة إلى قلم الإقتراع حسب سجله فينتخب ويغادر المدرسة مبتعدًا إلى ما بعد الـ50 مترًا المحددة من قبل القوى الأمنية".وتمنت البلدية على الأهالي "إحترام توجيهات عناصر شرطة البلدية التي ستعمل جاهدة منذ الساعة الخامسة صباحًا على توجيه المواطنين وتسيير أمور الناخبين".