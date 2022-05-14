الرئيس عون: الانتخابات هي فرصتكم فلا تضيعوها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار هي فرصتكم فلا تضيعوها,الرئيس عون: الانتخابات,الرئيس عون: الانتخابات هي فرصتكم فلا تضيعوها

LBCI News Lebanon





وقال "الانتخابات هي فرصتكم فلا تضيعوها، خصوصا بعد الحقائق التي تكشفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء".

الإعلان

واضاف "إن مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقف مسار تفكيك منظومة الفساد المركبة، التي تحكمت بمفاصل البلد على مدى عقود... مسؤوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين! منذ 30 سنة، جعلونا نعيش كذبة كبيرة؛ أوهمونا أن الليرة بخير وأن أموالنا موجودة ولا شيء يدعو للقلق. كذبة كهذه هي لا شك ممتعة ومريحة، ولكن كان لا بد أن يأتي وقت وندفع ثمنها، وكلما طالت الفترة، كلما بات الثمن أغلى وأقسى" . دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة الى اللبنانيين عشية الانتخابات الى "المشاركة الكثيفة في الانتخابات للتعبير عن رأيكم واختيار من تثقون بهم وتجدونهم اهلا للدفاع عن حقوقكم واقرار القوانين التي تصونها".وقال "الانتخابات هي فرصتكم فلا تضيعوها، خصوصا بعد الحقائق التي تكشفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء".واضاف "إن مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقف مسار تفكيك منظومة الفساد المركبة، التي تحكمت بمفاصل البلد على مدى عقود... مسؤوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين! منذ 30 سنة، جعلونا نعيش كذبة كبيرة؛ أوهمونا أن الليرة بخير وأن أموالنا موجودة ولا شيء يدعو للقلق. كذبة كهذه هي لا شك ممتعة ومريحة، ولكن كان لا بد أن يأتي وقت وندفع ثمنها، وكلما طالت الفترة، كلما بات الثمن أغلى وأقسى" .

واعتبر ان "لحظة المحاسبة حانت، ولحظة تحديد الخيارات. والمحاسبة تكون دائما في صندوق الاقتراع"، مشيرا الى "إن مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقف مسار تفكيك منظومة الفساد المركبة، التي تحكمت بمفاصل البلد على مدى عقود، وتحاسبوا الفاسدين والسارقين".



وجدد القول ان "لبنان منهوب وليس مكسورا، ولا هو بمفلس"، فإنه دعا القضاء لكي يقوم بعمله، "ويسمي الفاسدين ويلاحقهم، وبعض هؤلاء بات معروفا، وذلك لكي يستقيم الوضع في لبنان، فلا يبقى هناك تراشق اتهامات ورمي مسؤوليات".

وشدد على انه "دل على الطريق التي توصلنا الى معرفة من سرق، ولقد فعلت وقلت إن التدقيق الجنائي هو الطريق فابدأوا من هنا".



وحذر الشباب على وجه الخصوص من "كذبة جديدة وبدعة خطيرة، وخلاصتها انه من الممكن إلغاء مكون من مكونات مجتمعنا من دون أن يؤثر ذلك على استقرار الوطن وهدوئه".



ودعا الى "وقف خطاب الكراهية، وشعارات التحريض، وأحلام العزل ووقف فبركة الاشاعات، وتخويف المواطنين من بعضهم البعض".

