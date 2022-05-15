إصابة 5 عسكريين بجروح في انقلاب ملالة في حلبا

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LBCI News Lebanon

أدى انقلاب ملالة تابعة للجيش بالقرب من مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا الى إصابة 5 عسكريين بجروح نقلوا على إثرها الى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.