أخبار لبنان
15 أيار 2022 - 03:38
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إصابة 5 عسكريين بجروح في انقلاب ملالة في حلبا

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إصابة 5 عسكريين بجروح في انقلاب ملالة في حلبا
Lebanon News
أدى انقلاب ملالة تابعة للجيش بالقرب من مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا الى إصابة 5 عسكريين بجروح نقلوا على إثرها الى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
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