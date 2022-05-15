أخبار لبنان
15 أيار 2022 - 05:01
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ميقاتي تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش

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ميقاتي تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش
Lebanon News
تفقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غرفة العمليات في قيادة الجيش بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويطلع على الإجراءات المتخذة في مواكبة سير العملية الانتخابات.
 
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