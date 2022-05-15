ميقاتي تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش

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LBCI News Lebanon

تفقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غرفة العمليات في قيادة الجيش بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويطلع على الإجراءات المتخذة في مواكبة سير العملية الانتخابات.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويطلع على الإجراءات المتخذة في مواكبة سير العملية الانتخابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/k04zYjVSvR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 15, 2022