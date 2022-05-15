ميقاتي تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويطلع على الإجراءات المتخذة في مواكبة سير العملية الانتخابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/k04zYjVSvR
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 15, 2022
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش بحضور وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويطلع على الإجراءات المتخذة في مواكبة سير العملية الانتخابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/k04zYjVSvR