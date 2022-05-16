أخبار لبنان
16 أيار 2022 - 04:34
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لجان قيد إضافية للإسراع في عملية الفرز في سرايا مرجعيون

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لجان قيد إضافية للإسراع في عملية الفرز في سرايا مرجعيون
Lebanon News
 تشكلت لجان قيد اضافية في سرايا مرجعيون الحكومي للاسراع  في استكمال أعمال فرز صناديق الاغتراب والموظفين ومن ثم البدء بفرز صناديق اقلام قضاء مرجعيون، التأخير جاء بسبب فرز صناديق الاغتراب والموظفين في دائرة مرجعيون حاصبيا  في السرايا.
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