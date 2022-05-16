لجان قيد إضافية للإسراع في عملية الفرز في سرايا مرجعيون

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LBCI News Lebanon

تشكلت لجان قيد اضافية في سرايا مرجعيون الحكومي للاسراع في استكمال أعمال فرز صناديق الاغتراب والموظفين ومن ثم البدء بفرز صناديق اقلام قضاء مرجعيون، التأخير جاء بسبب فرز صناديق الاغتراب والموظفين في دائرة مرجعيون حاصبيا في السرايا.