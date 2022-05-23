إنماء طرابلس والميناء: للإسراع بتشكيل الحكومة

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دعت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" الى الاسراع في تشكيل الحكومة نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي الذي أصبح لا يطاق، وضرورة البدء بتنفيذ الاصلاحات ومواصلة العمل مع الجهات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة بلبنان والخروج من الازمات، ووضع حد للارتفاع الجنوني للدولار بحيث باتت الأمور خارج السيطرة وخارج قدرة المواطن على الاستمرار.ورأت في بيان، أن الحلول لا تأتي إلا بالحوار والتفاهم والتوافق خارج اطار المكابرة ووضع الشروط والشروط المضادة، لأن ذلك لا يخدم مصلحة الوطن.واعتبرت أن الخطابات المتشنجة ستؤدي حتما لدفع لبنان الى الانهيار، وان المصلحة العامة تقضي التخلي عن الانانيات والمصالح الضيقة.وأكدت أن الناس بحاجة الى حلول سريعة وهذا لا يمكن إلا بتأليف حكومة ووضع خريطة طريق تكون مدخلا للاصلاح، معتبرة أن نهاية الأزمة تكون بتوحيد الكلمة والابتعاد عن السجالات.وتمنت على المجلس النيابي الجديد "الرأفة باللبنانيين وعدم زيادة الأعباء المالية على كاهله بفرض ضرائب جديدة".