سليمان هارون للـLBCI: لتأمين الأموال النقدية للمستشفيات

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أعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون أنه نبّه منذ مدّة من أن الناس لن يموتون على أبواب المستشفيات بل في منازلهم لأن المستشفيات غير قادرة على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.وشدّد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن لا مقدرة لدى المستشفيات على شراء حاجاتها، مؤكّدا أن الحل يكمن في تأمين المصارف السيولة للمستشفيات.ولفت هارون الى أن المستشفيات غير قادرة على سحب الأموال نقدا لا باليرة ولا بالدولار من المصارف، علما أن المدفوعات يطلب تسديدها نقدا.وأكد نقيب المستشفيات أن المواطن يعاني ويدفع الثمن، لافتا الى أن لا إمكانية لدى المستشفى على تأمين العلاجات اللازمة للمريض في كل الأوقات.ودعا الى تأمين الأموال النقدية للمستشفيات.