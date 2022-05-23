البعريني اقترح اسم عطية لنيابة رئاسة مجلس النواب

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أعلن النائب وليد البعريني أنه يتابع في العلن وفي الكواليس كيفيّة التعاطي مع استحقاق انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، قائلا: "نلاحظ أن الذهنية السائدة هي لتكريس موقع نفوذ وسيطرة لفريق من فريقين، ضمن سياق زيادة الشرخ والتعطيل والعنتريات."وأضاف في بيان: "مقاربتنا للموضوع مختلفة، لذلك، نقترح لهذا المنصب عضو كتلة "إنماء عكار" النائب سجيع عطية، فمن جهة حق عكار المحرومة دومًا بأن تتمثل في موقع أساسي، ومن جهة أخرى، فهو كما الكتلة التي ينتمي اليها، ليس طرفًا في الصراع الحاد، بل دوره يكمن في جمع الجميع وتسهيل العمل التشريعي، والأهم أيضًا أنه ابن أكثر مناطق لبنان حرمانًا ويدرك الحاجات التشريعية المطلوبة لتحسين الأوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسيًا في هذا المجال".وتمنّى أن ينضم غالبيّة النواب لتأييده، إيمانًا بنهج العمل لا العنتريات، والاستقلالية لا الاصطفافات القاتلة، وتمثيل عكار والمناطق المحرومة بدل حصر التمثيل والمناصب بمناطق معيّنة.