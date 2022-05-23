زحلة استقبلت ذخائر القديسة ريتا

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استقبل مصلون من زحلة والبقاع ولبنان ذخائر القديسة ريتا التي أحضرها المهندس اسعد نكد من الدير حيث رفاة القديسة ريتا في منطقة كاسيا في ايطاليا، لتوضع بشكل دائم في الكابيلا التي شيدها نكد الى جانب مقام السيدة العذراء في زحلة منذ ١٥ عاماً.وللمناسبة رأس مطران زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ابراهيم ابراهيم قداسا احتفاليا لمناسبة عيد القديسة ريتا في مقام سيدة زحلة والبقاع، الذي قال في عظته: القديسة ريتا شفيعتنا جميعا تريدنا اليوم في عيدها أن نحب المسيح على مثالها. هي تريدُنا أن نحبه أكثر مما نحبها.وقال: أحيّي نكد الذي يرعى سنويا هذا الاحتفال وأدعو له بالصحة وطول العمر ودوام النجاح ليتابع رسالته في زحلة وقضائها بشفاعة القديسة ريتا.وقال رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة اسعد نكد، بدوره إنّ "زحلة تستأهل منا الكثير وهي المدينة المنفتحة على الجميع، وما كانت هذه الكابيلا لولا سهر وعناية القديسة ريتا والسيدة العذراء لهذه المدينة والبقاع واهلهم المحبين للسلام".