أخبار لبنان
23 أيار 2022 - 06:44
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دريان التقى النائب إيهاب مطر...

دريان التقى النائب إيهاب مطر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايهاب مطر,الشيخ عبد اللطيف دريان,دريان التقى النائب إيهاب مطر...
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Lebanon News
اكد النائب إيهاب مطر بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اننا أمام استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب رئيس وتشكيل هيئة المكتب وبانه سيتخذ الموقف المناسب لمصلحة لبنان بعد دعوة رئيس السن الى جلسة.
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