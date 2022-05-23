دريان التقى النائب إيهاب مطر...

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LBCI News Lebanon

اكد النائب إيهاب مطر بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اننا أمام استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب رئيس وتشكيل هيئة المكتب وبانه سيتخذ الموقف المناسب لمصلحة لبنان بعد دعوة رئيس السن الى جلسة.