اعتصام لعمال وموظفي المعاينة الميكانيكية في طرابلس

الإعلان

نفذ عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية اعتصاما، في ساحة جمال عبد الناصر التل، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد .تحدث باسم العمال والموظفين نور الضاهر صبحة الذي لفت إلى ظروف العمال وإجراءات الشركة المجحفة، وطالب بحفظ حقوقهم.كما شكر السيد لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراره بتقاضي رسوم السير السنوية من دون الحصول على إفادة معاينة، وقال: "ان اللبنانيين جميعا مسرورون، ويعتبرون ان وزيرا لم يجرؤ حيث تجرأ الوزير مولوي، ومطلوب ان يكمل اي وزير يأتي من بعده ما بدأه. واننا نناشده انصاف العمال والموظفين وأن يشملهم عقد الشركة الجديدة".ولفت السيد الى ما سبق للشركة الحالية ان اتخذته من "قرارات مجحفة بحق العمال ووقف الضمان الاجتماعي العائد إليهم"، وطالب المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي بوقف ذلك واعادتهم الى الضمان، مشيرا الى ان "العمال سيلجأون الى القضاء للبت بأمر حقوقهم المهدورة".