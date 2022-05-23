إضراب مفتوح لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي

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LBCI News Lebanon

أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي في بيان، بدء الإضراب المفتوح والإمتناع عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، وذلك الى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.