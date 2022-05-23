أخبار لبنان
23 أيار 2022 - 09:50
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إضراب مفتوح لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي

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إضراب مفتوح لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي
Lebanon News
أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي في بيان، بدء الإضراب المفتوح والإمتناع عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، وذلك الى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.
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