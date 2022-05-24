عقيص للـLBCI: لا جدران مقفلة تجاه احد

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أكّد النائب جورج عقيص أن كتلة القوات لا تنتخب الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب.وأوضح، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن موقف القوات هو امتداد لسياسية ثابتة وبري خصم في السياسة ولدينا ملاحظات على إدائه التشريعي.وأكّد "أننا لم نرشح حاصباني رسميا لمنصب نائب رئيس مجلس النواب"، مشيراً الى "أننا لسنا مع اشخاص بل مع profile ومشروع".وقال: لا جدران مقفلة تجاه احد ولكن نريد مواقف علنية توضح دفتر الشروط الذي سيلتزم به المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس.وأشار الى أن "يدنا ممدودة لتشكيل اكثرية سيادية بعيدا عن النكد السياسي ونكون عقلانيين في مواجهة الدويلة وان نكون يدا واحدا بالنسبة لكل الاصلاحات".وفي ملف الحكومة، قال: ليس لدينا مرشح لرئاسة الحكومة بل ننظر الى المواصفات.