أخبار لبنان
24 أيار 2022 - 08:12
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فياض: مقولة "حرماني اللبنانيين من الكهرباء" مرفوضة ومردودة

فياض: أقبل التحدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بند الكهرباء, مجلس الوزراء ,فياض ,فياض: أقبل التحدي
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فياض: مقولة &quot;حرماني اللبنانيين من الكهرباء&quot; مرفوضة ومردودة
Lebanon News
كرّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وأوضح أنه طلب التريّث قبل وضع بندي الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء بملء إرادته دون أي إملاءات من أحد .

أما بالنسبة لمقولة "حرماني اللبنانيين من الكهرباء"، فأكد فياض في بيان أن هذا كلام مرفوض ومردود كون ما تم التريث فيه (وهو أصلاً لم يكن مدرجاً على الجدول ليُسحب) ليس له أية علاقة بإنشاء المعامل بل بتلزيم إستشاري لتحضير دفاتر شروط، لافتا إلى أننا لا زلنا بصدد التفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوفّر.
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وأكد أنه يقبل التحدّي ويردّه بالسؤال: أين هو العرض المتكامل الذي يتحدّث عنه الرئيس ميقاتي وليُعلن عنه للرأي العام وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشُبهات ، فليتفضّل ويوقع عليه ويتحمل مسؤوليته.

وتمنى فياض أن يضع هذا البيان حدّاً للسجال الحاصل حتى لا نضطر الى المزيد.
 
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