هل سيصوّت نواب التيار الوطني الحر لبري لرئاسة المجلس؟

ماذا كشفت المعلومات؟

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أنه تقرر في اجتماع نواب التيار الوطني الحر عدم التصويت للرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي.



ولفتت المعلومات إلى أن هذا الموقف أتى تأكيدا على ما قاله رئيس التيار النائب جبران باسيل أن لا موجب لانتخاب لبري.