أخبار لبنان
24 أيار 2022 - 14:38
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هل سيصوّت نواب التيار الوطني الحر لبري لرئاسة المجلس؟

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هل سيصوّت نواب التيار الوطني الحر لبري لرئاسة المجلس؟
Lebanon News
علمت الـLBCI أنه تقرر في اجتماع نواب التيار الوطني الحر عدم التصويت للرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي.

ولفتت المعلومات إلى أن هذا الموقف أتى تأكيدا على ما قاله رئيس التيار النائب جبران باسيل أن لا موجب لانتخاب لبري.
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