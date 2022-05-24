حبشي لـ "حوار المرحلة": الجواب ليس عند باسيل بل عند حزب الله

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اعلن النائب انطوان حبشي ان القوات اللبنانية لن تنتخب الرئيس نبيه بري كما لم تتخذ قرارها بعد بترشيح غسان حاصباني لنيابة رئاسة مجلس النواب.وكشف حبشي خلال مقابلة لـ "حوار المرحلة" عبر الـLBCI انهم يقبلون بالحوار مع الآخرين، قائلا: "فليحصل ذلك داخل المؤسسات".وبشأن امكانية عودة وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر، قال: "الجواب ليس عند جبران باسيل بل عند حزب الله". واشار الى أن حزب الله هو من يمسك بالقرار الفعلي ومن يدير اللعبة في كل الفريق الاخر، وما عداه هم مجرد تجمعات خالية من القوة الفعلية، لافتا الى أن الانتخابات فضحت هذه المسألة.وعن الانتخابات النيابية، رأى حبشي أن التوازن في البرلمان سلبي لأن اي فريق يمكنه ان يعطل، معتبرا أن الأكثرية لم تعد موجودة اليوم وحزب الله يعتمد على حضور عابر للطوائف وهذا الأمر لم يعد موجودا. وتوجه للشيخ نعيم قاسم قائلا: "علينا أن نقرأ مزاج ورأي الشعب اللبناني الذي يريد السيادة ومحو الفساد"، واضاف: "الشعب اللبناني يريد ان ينهي مسألة التسيب في الدولة اللبنانية لإعادة سيادة الدولة في لبنان لأن كل المشاكل هي انعكاس لتسيب هذه السيادة".واعتبر أن الصوت السني المعترض أنجز كل ما يمكن فعله بظل الترهيب، وعن معركة بعلبك الهرمل تحديدا، قال: " نجحت بالغلط لوحدي ولو ما كان في غلط كان في ينجح معي نائبان".واضاف: "بعد حصولنا على كل المستندات سنقدم المخالفات لهئية الاشراف على الانتخابات لكن ليس لدي أمل بالوصول إلى نتيجة مع القضاء".