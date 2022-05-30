أخبار لبنان
30 أيار 2022 - 03:53
30/05/2022 03:53:35
المصارف فتحت ابوابها امام المواطنين الراغبين بشراء الدولارات... كيف هو الاقبال؟
المصارف فتحت ابوابها امام المواطنين الراغبين بشراء الدولارات... كيف هو الاقبال؟
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LBCI News Lebanon
فتحت المصارف ابوابها امام المواطنين الراغبين بشراء الدولارات عبر منصة صيرفة، وذلك بعد بيان مصرف لبنان يوم الجمعة.
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