أخبار لبنان
30 أيار 2022 - 03:53
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المصارف فتحت ابوابها امام المواطنين الراغبين بشراء الدولارات... كيف هو الاقبال؟

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المصارف فتحت ابوابها امام المواطنين الراغبين بشراء الدولارات... كيف هو الاقبال؟
Lebanon News
فتحت المصارف ابوابها امام المواطنين الراغبين بشراء الدولارات عبر منصة صيرفة، وذلك بعد بيان مصرف لبنان يوم الجمعة.
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