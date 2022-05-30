أخبار لبنان
30 أيار 2022 - 04:16
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توصية لجمعية المصارف بشأن "الشيكات"

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توصية لجمعية المصارف بشأن &quot;الشيكات&quot;
Lebanon News
أوصت جمعية المصارف "بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولاراً أميركيا والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على أن لا يطلب قبضها نقـداً أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وان تأتلف، طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابته."
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وكلف جميعة المصارف "الأمين العام للجمعية معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض خصيصاً لهذه الغاية".
 
اشارة الى ان هذا البيان هو توصية وليس تعميماً إجبارياً. 
 
 
 
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