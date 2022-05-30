على عكس المتوقع... المصارف لم تشهد زحمة أمام معظم فروعها

المصارف لم تشهد زحمة أمام معظم فروعها

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LBCI News Lebanon

على عكس المتوقع لم تشهد المصارف زحمة أمام معظم فروعها بعد دخول تعميم مصرف لبنان القاضي بإعطاء المواطنين دولارات على سعر صيرفة حيز التنفيذ.



إليكم تفاصيل أوفى عن هذا القرار الذي سيستمر حتى الساعة السادسة من يوم الأربعاء...