أخبار لبنان
30 أيار 2022 - 08:07
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هل إنعكس إنخفاص سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية؟

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Lebanon News
هل إنعكس إنخفاص سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية؟ وماذا عن الدور الرقابي لوزارة الإقتصاد؟
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