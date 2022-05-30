أخبار لبنان
30 أيار 2022 - 08:07
30/05/2022 08:07:00
هل إنعكس إنخفاص سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية؟
هل إنعكس إنخفاص سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية؟
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LBCI News Lebanon
هل إنعكس إنخفاص سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية؟ وماذا عن الدور الرقابي لوزارة الإقتصاد؟
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