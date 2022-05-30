جولة لمراقبي الاقتصاد على عدد من السوبرماركت في صيدا كشفت انخفاض الاسعار

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انتشرت صباح اليوم فرق المراقبين من مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، حيث جالت مجموعة منهم على عدد من السوبرماركت في مدينة صيدا ، وكشفت خلالها عن انخفاض في أسعار السلع والمواد الغذائية تبعاً لتراجع حركة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، واقتصرت مراقبتهم على تسجيل محضر ضبط باحدى المحال نتيجة عدم تطابق بعض اسعار موادها المعروضة على الرفوف مع تلك الموجودة على الصندوق التي شكلت نسبتها ثمناً اعلى مقارنة مع اسعار عرضها.في حين، اتجه فريق اخر من المفتشين نحو حارة صيدا ، وتاكدوا من التزام اصحاب السوبر ماركت خفض الاسعار دون مخالفات تذكر.