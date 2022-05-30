كتلة التنمية والتحرير: إستعداد للانفتاح والتعاون انقاذا للبنان

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جددت كتلة التنمية والتحرير مطالبتها حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين بالملفات المتعلقة بالاوضاع المعيشية والصحية والمالية القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لقواعد القانون والدستور.وفي الشأن المتصل بالجلسة النيابية ليوم الغد والبنود المدرجة على جدول اعمالها، شكرت الكتلة كافة الكتل الذين اعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس النيابي وايضا بالشكر سلفا لجميع النواب، بغض النظر عن موقفهم، مؤكدين إنفتاح الكتلة واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم انقاذ لبنان واللبنانيين.كما اتخذت الكتلة القرارات الملائمة حيال سائر البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة ومنها انتخاب نائب رئيس المجلس واميني السر والمفوضين الثلاث.