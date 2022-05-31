كيف تبدو التحضيرات قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب؟

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LBCI News Lebanon

تجمع عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت ونواب "17 تشرين" في المرفأ للمشاركة في مسيرة إلى ساحة الشهداء.



وسيشارك النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبه.





