أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 02:03
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كيف تبدو التحضيرات قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب؟

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كيف تبدو التحضيرات قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب؟
Lebanon News
تجمع عدد من أهالي شهداء مرفأ بيروت ونواب "17 تشرين" في المرفأ للمشاركة في مسيرة إلى ساحة الشهداء.

وسيشارك النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبه.


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