أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 03:24
Back

وزير الدفاع إلتقى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

وزير الدفاع إلتقى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمم المتحدة,موريس سليم,وزير الدفاع إلتقى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة
episodes
وزير الدفاع إلتقى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة
Lebanon News
شدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على تمسك لبنان بدور قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وحرصه على استمرارها في القيام بمهامها في كامل منطقة إنتشارها، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجيش اللبناني.

وأكد أن لبنان يتطلع إلى التجديد لليونيفل دون أي تعديل في المهام والعديد.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير سليم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام محمد خالد الخياري بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد اليونيفل الجنرال أرولدو لازارو والوفد المرافق.
الإعلان

وتناول المسؤول الأممي مع وزير الدفاع موضوع التجديد لليونيفل في شهر آب المقبل من قبل مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن زيارته إلى لبنان تأتي في إطار  إعداد تقريره الذي سيرفعه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بشأن التجديد المنتظر.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً