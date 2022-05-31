وزير الدفاع إلتقى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

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شدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على تمسك لبنان بدور قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وحرصه على استمرارها في القيام بمهامها في كامل منطقة إنتشارها، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجيش اللبناني.وأكد أن لبنان يتطلع إلى التجديد لليونيفل دون أي تعديل في المهام والعديد.وجاء ذلك خلال استقبال الوزير سليم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام محمد خالد الخياري بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد اليونيفل الجنرال أرولدو لازارو والوفد المرافق.وتناول المسؤول الأممي مع وزير الدفاع موضوع التجديد لليونيفل في شهر آب المقبل من قبل مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن زيارته إلى لبنان تأتي في إطار إعداد تقريره الذي سيرفعه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بشأن التجديد المنتظر.