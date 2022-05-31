مكتب وزير الإقتصاد: يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم

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أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بيانًا أوضح فيه أنه بسبب إرتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الإستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، سبق لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار رقم ٢٤/ ح ش تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢ الذي قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بإنتاج الخبز العربي.وبناءً عليه، يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أن الإستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز.ورأى أن الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز.واستتباعا لكل ذلك، أكدت الوزارة أن تزويد السوق بحاجتها من فئات الطحين الأخرى من القمح غير المدعوم مسؤولية وطنية تقع على القائمين بهذا العمل.