أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 04:21
Back

مكتب وزير الإقتصاد: يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم

مكتب وزير الإقتصاد: يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطاحن,وزير الإقتصاد,مكتب وزير الإقتصاد: يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم
episodes
مكتب وزير الإقتصاد: يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم
Lebanon News
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بيانًا أوضح فيه أنه بسبب إرتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الإستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، سبق لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار رقم ٢٤/ ح ش تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٢ الذي قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بإنتاج الخبز العربي.
الإعلان

وبناءً عليه، يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أن الإستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز.

ورأى أن الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز.

واستتباعا لكل ذلك، أكدت الوزارة أن تزويد السوق بحاجتها من فئات الطحين الأخرى من القمح غير المدعوم مسؤولية وطنية تقع على القائمين بهذا العمل.
الإعلان
إقرأ أيضاً