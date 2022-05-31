سجال بين بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة (فيديو)

اليكم تفاصيل ما حصل...

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LBCI News Lebanon

حصل سجال بين الرئيس نبيه بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة خلال عملية فرز أصوات النواب الـ128 في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.



وقد أعاد بري قراءة الأوراق الملغاة بعد اعتراض عدد من النواب.