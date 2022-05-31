أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 05:11
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سجال بين بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة (فيديو)

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سجال بين بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة (فيديو)
Lebanon News
حصل سجال بين الرئيس نبيه بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة خلال عملية فرز أصوات النواب الـ128 في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقد أعاد بري قراءة الأوراق الملغاة بعد اعتراض عدد من النواب.

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