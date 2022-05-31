أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 05:11
31/05/2022 05:11:01
سجال بين بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة (فيديو)
اليكم تفاصيل ما حصل...
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LBCI News Lebanon
حصل سجال بين الرئيس نبيه بري وعدد من النواب على خلفية رفضه قراءة الأوراق الملغاة خلال عملية فرز أصوات النواب الـ128 في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقد أعاد بري قراءة الأوراق الملغاة بعد اعتراض عدد من النواب.
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