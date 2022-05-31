أخبار لبنان 31 أيار 2022 - 05:29 31/05/2022 05:29:59 في برج البراجنة... إحتفالات بعد إعلان بري رئيسًا لمجلس النواب (فيديوهات)

في برج البراجنة... إحتفالات بعد إعلان بري رئيسًا لمجلس النواب (فيديوهات)

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LBCI News Lebanon

عمت الإحتفالات شوارع برج البراجنة بعد إعلان نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب للولاية السابعة على التوالي.



وفاز بري بعد حيازته على 65 صوتًا مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة.





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