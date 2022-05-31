أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 06:42
31/05/2022 06:42:35
تحت عنوان "لن ننسى 4 آب"... مسيرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ بمشاركة نواب 17 تشرين
مسيرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ بمشاركة نواب 17 تشرين
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LBCI News Lebanon
تحت عنوان "لن ننسى 4 آب"، نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة شارك فيها نواب 17 تشرين.
المسيرة التي انطلقت من أمام مرفأ بيروت، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى، كان لها محطة في ساحة الشهداء لتحط رحالها في محيط ساحة النجمة.
فماذا في التفاصيل؟
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