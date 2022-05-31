أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 08:45
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أبرشية طرابلس شهدت لقاء إسلاميا مسيحيا

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Lebanon News
شهدت أبرشيّة طرابلس  لقاء إسلاميا مسيحيا جمع مطارنة الشمال والمفتين وممثّلين عن النقابات والمجتمع المدني، وذلك بحضور الأمين العام لتجمع الأساقفة الكاردينال ماريو غريك في اطار زيارته للبنان والتي تستمر حتى 6 حزيران المقبل.
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