أبرشية طرابلس شهدت لقاء إسلاميا مسيحيا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاء, طرابلس,أبرشية,أبرشية طرابلس شهدت لقاء إسلاميا مسيحيا

LBCI News Lebanon

شهدت أبرشيّة طرابلس لقاء إسلاميا مسيحيا جمع مطارنة الشمال والمفتين وممثّلين عن النقابات والمجتمع المدني، وذلك بحضور الأمين العام لتجمع الأساقفة الكاردينال ماريو غريك في اطار زيارته للبنان والتي تستمر حتى 6 حزيران المقبل.