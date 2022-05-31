أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 08:45
31/05/2022 08:45:00
أبرشية طرابلس شهدت لقاء إسلاميا مسيحيا
أبرشية طرابلس شهدت لقاء إسلاميا مسيحيا
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LBCI News Lebanon
شهدت أبرشيّة طرابلس لقاء إسلاميا مسيحيا جمع مطارنة الشمال والمفتين وممثّلين عن النقابات والمجتمع المدني، وذلك بحضور الأمين العام لتجمع الأساقفة الكاردينال ماريو غريك في اطار زيارته للبنان والتي تستمر حتى 6 حزيران المقبل.
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